В Казани в пятницу произошло 103 ДТП, один человек погиб

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за пятницу, 3 сентября, произошло 103 ДТП. Три из них — с пострадавшими (столкновения), одно — с погибшим (наезд на пешехода). Остальные 99 аварий — с материальным ущербом.



Сотрудники Госавтоинспекции города задержали четырех пьяных водителей и двух без прав. В отделы полиции по подозрению в преступлениях доставили двух граждан.

Также за пятницу было пресечено два правонарушения со стороны электросамокатчиков, сообщает ГИБДД Казани.

Фото: pixabay.com

За 2 сентября в Казани произошло 101 ДТП. Четыре из них с пострадавшими — два наезда на пешеходов и два столкновения. Остальные 97 ДТП с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко