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В Казани в пятницу произошло 103 ДТП, один человек погиб

09:04, 04.09.2021
В Казани в пятницу произошло 103 ДТП, один человек погиб
Фото: ГИБДД Казани

В Казани за пятницу, 3 сентября, произошло 103 ДТП. Три из них — с пострадавшими (столкновения), одно — с погибшим (наезд на пешехода). Остальные 99 аварий — с материальным ущербом.

Сотрудники Госавтоинспекции города задержали четырех пьяных водителей и двух без прав. В отделы полиции по подозрению в преступлениях доставили двух граждан.

Также за пятницу было пресечено два правонарушения со стороны электросамокатчиков, сообщает ГИБДД Казани.

Фото: pixabay.com

За 2 сентября в Казани произошло 101 ДТП. Четыре из них с пострадавшими — два наезда на пешеходов и два столкновения. Остальные 97 ДТП с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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