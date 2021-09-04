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Россиянин Сафронов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в беге на 200 м

07:10, 04.09.2021
Россиянин Сафронов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в беге на 200 м
Фото: olympic.org

Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов побил мировой рекорд и стал паралимпийским чемпионом Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Спортсмен преодолел дистанцию за 23,00 секунды и побил предыдущий мировой рекорд украинца Игоря Цветова на 0,04 секунды. Сам Цветов в нынешнем соревновании завоевал серебряную медаль (23,25), бронзу получил еще один россиянин Артем Калашян (23,75).

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

Напомним, сборная России установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпиаде.

Маргарита Головатенко
Спорт

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