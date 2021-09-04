Россиянин Сафронов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в беге на 200 м
Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов побил мировой рекорд и стал паралимпийским чемпионом Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Спортсмен преодолел дистанцию за 23,00 секунды и побил предыдущий мировой рекорд украинца Игоря Цветова на 0,04 секунды. Сам Цветов в нынешнем соревновании завоевал серебряную медаль (23,25), бронзу получил еще один россиянин Артем Калашян (23,75).
Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.
Напомним, сборная России установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпиаде.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым