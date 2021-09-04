В Мамадыше открыли первый в Татарстане пляжный комплекс с сауной, баней и бассейном

Сегодня в Мамадыше открыли современный пляжный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба Мамадышского района.

Фото: tatarstan.ru

На территории современного пляжа есть сауны, бани, бассейны, в том числе детский. Также там обустроят инвентаря и кафе. Строительство пляжного комплекса начали в 2019 году.

Фото: tatarstan.ru

В торжественной церемонии открытия нового объекта приняли участие депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, глава Мамадышского района Анатолий Иванов. Они отметили, что подобного пляжа нет на территории республики.



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