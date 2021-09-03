Из Казани до аэропорта пустят дополнительные электрички с 8 по 10 сентября

С 8 по 10 сентября из Казани до аэропорта начнут курсировать 14 дополнительных поездов. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Поезда сообщением Казань — Аэропорт отбудут в 9.20, 10.55, 13.04, 15.13, 15.38 и в 17.10. Поезда сообщением Аэропорт — Казань отправятся в 10.10, 12.00, 14.22, 15.50, 16.20, 18.10 и в 19.37. Электрички следуют без промежуточных остановок.

Фото: kzn.ru

Также в эти дни назначат пригородный поезд №6713 сообщением Аэропорт — Казань. Он будет отбывать в 20.45 и прибывать в 21.15 и следовать с остановками: Столбищи, Юбилейная, Комбинат, Березовая Роща, Вахитово.

На маршруте Казань — Аэропорт — Казань на постоянной основе курсируют шесть пар пригородных поездов. Со станции Казань они отправляются в 7.40, 9.40, 12.25, 14.45, 18.10, 19.46, со станции Аэропорт — в 6.35, 8.50, 11.30, 13.45, 17.15, 18.54. Изменения на следующей неделе связаны с проведением Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Ранее в Казани на восемь дней изменялся порядок курсирования трех пригородных поездов.

