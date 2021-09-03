В Нижнекамске около 90 гектаров земли приобрели для застройки микрорайонов

Компания «Домкор» приобрела в Нижнекамске около 90 гектаров земли под застройку. К строительству первых объектов, как ожидается, приступят уже в следующем году.

Генеральный директор холдинга Мунир Гайнуллов отметил, что общий объем приобретенной земли эквивалентен порядка 1 млн кв. м жилищной застройки.

Большинство территорий приобрели у ООО «Терра Парк». Купленные земли расположились как в географическом центре, так и на пустырях на окраинах города, предназначенных под комплексное освоение. Со временем компания планирует выйти на объемы строительства порядка 60—70 тыс. кв. м в год.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день ведутся предпроектные работы по первым двум объектам в 21-м и 34-м микрорайонах с привлечением нижнекамской архитектурно-проектной мастерской «Форум». В дальнейшем «Домкор» приступит к освоению участков в 45-м и 47-м микрорайонах площадью 3 га каждый, где сформирует жилые комплексы небольшого формата. Параллельно архитекторы будут разрабатывать концепцию 7-го, 8-го, 15-го микрорайонов. Разработка архитектурной концепции участков в 33-м и 51-м микрорайонах станет третьей очередью работ.

В конце августа стало известно, что в Нижнекамске построят полилингвальный комплекс и центр развития ребенка.

