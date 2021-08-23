Новости общества

13:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамске построят полилингвальный комплекс

13:01, 23.08.2021
В Нижнекамске построят полилингвальный комплекс
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске построят полилингвальный комплекс и центр развития ребенка. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Закладка первого камня под строительство будущего полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» состоится четвертого сентября. Седьмого сентября буден дан старт строительству технического лицея №38 и сотого по количеству Центра развития ребенка — детского сада в 34-м микрорайоне.

На прошлой неделе в Актаныше открыли полилингвальную гимназию-интернат «Адымнар».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также