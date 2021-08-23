В Нижнекамске построят полилингвальный комплекс
В Нижнекамске построят полилингвальный комплекс и центр развития ребенка. Об этом сообщается на сайте исполкома.
Закладка первого камня под строительство будущего полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» состоится четвертого сентября. Седьмого сентября буден дан старт строительству технического лицея №38 и сотого по количеству Центра развития ребенка — детского сада в 34-м микрорайоне.
На прошлой неделе в Актаныше открыли полилингвальную гимназию-интернат «Адымнар».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым