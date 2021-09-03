Мэр Казани предложил выбирать артистов на День города с помощью голосования

Фото: Василий Иванов

Мэр Казани Ильсур Метшин во время прямого эфира в Instagram предложил выбирать артистов на День города и республики с помощью голосования среди местных жителей. К такому способу могут прибегнуть уже в преддверии 30 августа 2022 года.



Метшин признался, что не следит за трендами артистов. Поэтому на замечание местного жителя, что артистов на праздник можно «выбирать и покруче», он ответил, что «на вкус и цвет товарищей точно нет».

Фото: Василий Иванов

Казанцы также поблагодарили мэра за праздник, организованный ко Дню города и республики в этом году. Особенно жители города отметили музыкальный фейерверк.

О чем еще говорил Метшин в прямом эфире, который из-за сбоя в Instagram пришлось переносить со 2 на 3 сентября, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина