Пробки, стройки, грязь: мэр Казани вышел на инстасвязь с горожанами

Ильсур Метшин обвинил в пробках под Казанью глав пригородных поселков

Мэр Казани Ильсур Метшин провел прямой эфир в Instagram и ответил на вопросы горожан. Из-за глобального сбоя в социальной сети пресс-конференцию пришлось переносить с 2 на 3 сентября. На ней градоначальник рассказал о завершении ряда программ, несмотря на сложности пандемийного и «постпандемийного года», благодаря поддержки руководства РТ. Социальные программы свернуты не были, капитальный ремонт домов, школ, детсадов, детских лагерей и дворов — продолжили делать.

Впрочем, пока на сегодняшний день программа «Наш двор» в Казани реализована на 75% — благоустроено было 422 дворов, где проживает 110 тысяч казанцев (в прошлом году благоустроили 480 дворов). Но строительный сезон не закончился, и программу закроют полностью до конца года, пообещал Ильсур Метшин. Капитальный ремонт сделан пока в 234 казанских домов — это лишь 63% от плановых показателей, но, как опять же заверил мэр, впереди еще сентябрь и октябрь, и программу капремонта также завершат.

На сегодняшний день программа «Наш двор» в Казани реализована на 75%. Фото: Ринат Назметдинов

Программа «Безопасные и качественные дороги» в Казани реализована пока на 73%, капремонт прошел на улицах Белинского, Беломорской, Гладилова, Чуйкова и др. В тестовом режиме пока открыта «дорожная петля» на Оренбургском тракте по дороге в аэропорт. Вознесенский тракт должен будет разгрузить центр города, его строительство обойдется в 8 млрд рублей, это самый «весомый проект» после Большого казанского кольца, заявил градоначальник. Большая часть денег, однако (две трети), уйдет на перенос сетей и выкуп недвижимости и участков. На дороге-дублере Горьковского шоссе работы также продолжаются, в результате и Горьковское шоссе и Вознесенский тракт должны будут соединины с трассой М-7.

— На «Мамыдышке» (Мамадышском тракте — прим. ред.) опять затор…, — прочитал Метшин приглядевшись к монитору, где в прямом эфире транслировались ему вопросы от многочисленных казанцев (надо отметить — без цензуры, и почти на каждый отвечали также в прямом эфире подчиненные мэра). — Да, сегодня заторы бывают «складываются» в направлении Оренбургского тракта и Горьковского шоссе. Надо понимать, что [Казань] прирастает жилыми комплексами. И, к сожалению, у главы сельского поселения под Казанью есть право строить, но законом не определяется понятие «агломерации». Жилье там дешевле, но нет детсадов, школ, и жители едут за этим в Казань. Мы потому и делаем шоссе-дублер Горьковского шоссе, и развязку на тракте уже сделали — чтобы в пробках машины не стояли. Но надо сейчас думать о Казанской агломерации! Наконец-то нас уже слышат и коллеги наши [главы сельских поселений под Казанью]!

В тестовом режиме пока открыта «дорожная петля» на Оренбургском тракте по дороге в аэропорт. Фото: пресс-служба президента РТ

Казань не справилась бы без поддержки РТ и нацпроектов — бюджета бы не хватило

И вновь Метшин обратил внимание на то, что когда он только возглавил Казань, в столице РТ было 135 тысяч машин, сейчас же — 450 тысяч. Единственное решение, которое изобрел мир — параллельно со строительством дорог развивать общественный транспорт, так, чтобы жители добровольно выбирали его. При этом на строительство только вышеупомянутых двух дорог нужны серьезные деньги — и их бы не было, если б не средства федеральных национальных проектов, дал понять казанский градоначальник.

Отвечая на довольно болезненный, если не сказать обидный, вопрос одного из жителей города о том, почему у Казани бюджет всего 25-26 млрд рублей, тогда как в Екатеринбурге — в два раза больше, целых 50 млрд рублей, Ильсур Метшин заметил, что когда он только возглавил столицу РТ, в ее бюджете было всего 6 млрд рублей. А то, как поддерживает город руководство Татарстана, «нет даже примеров во всей России», добавил он, рассказав, что Казани выделяют немалые средства из федерального и республиканского бюджетов дополнительно к бюджету. По его словам, только в этом году на строительство новых школ по нацпрограмме было выделено 4,5 млрд рублей, еще 14,3 млрд рублей выделили по программе «Безопасные и качественные дороги».

В этом году открыли две школы в «Салават Купере», это «Заман» и «Бионика». Фото kzn.ru

— Мы вводим новые школы ежегодно. Мы в лидерах среди столиц регионов! Первое или второе место занимаем по числу школ, детсадов, больниц, клубов, детских лагерей. В этом году открыли две школы в «Салават Купере», это «Заман» и «Бионика». В «Замане» в тестовом режиме начали работу в IV четверти, «Бионику» только открыли. На 1224 мест каждая. Третью школу открыли в «Арт-сити» на 1500 детей. Это целые дворцы образования с бассейнами и оборудованием, площадками спортивными. У нас по генплану нужно построить еще 40 новых таких же школ стоимостью 1,5 млрд рублей каждая. И мы стараемся влезть во все программы, чтобы буквально вытащить деньги на их строительство.

Проблема с перегруженностью школ будет только расти — в городе высокая рождаемость

Школы необходимы, если так можно выразиться, просто физически. Для примера, в этом году в учебные заведения пошли 11 тысяч первоклассников. Всего же Казань «приросла» на 12 тысяч школьников за один год. Помимо этого, в детсады впервые пошли в этом году 17,5 тысяч дошколят, всего туда ходят 80 тысяч детей. Для решения проблемы нехватки детсадов — 10 новых было построено в 2020 году, 8 детсадов на 1690 малышей — в 2021-м. Метшин объяснил проблему нехватки школ, детсадов и мест в них — как это ни парадоксально — позитивными сигналами демографии. С 2009 года, рассказал он, численность казанцев растет за счет в том числе и рождаемости. Если в 2020 году в столице РТ было всего 148 тысяч детей, то в 2021 — уже 160 тысяч. По прогнозу, в 2025 году будет преодолена планка и в 200 тысяч детей.

— А это же на 40 тысяч детей прирасти — это как численность Заинского и Мамадышского района вместе взятая! Мы должны быть готовы их обучать и дать возможность питаться в школах! Сегодня у нас всего 169 школ. К сожалению, 79 из них загружены, и мы не можем в них позволить обучаться только в одну смену… 17% детей у нас вынуждены посещать школу во вторую смену. И эта проблема будет расти…

На предложение одного из жителя строить не одну дорогую школу, а несколько недорогих, или провести ремонт в уже старых школах Метшин чуть руками не развел: новые «дворцы образования» были построены на федеральные деньги, по нацпроекту, которые выделяет средства только на строительство новых типовых школ. В то же время, обратил внимание градоначальник, по республиканской программе Казани удалось отремонтировать 140 школ. Но к тому моменту «постарели» еще 25 школ (их не ремонтировали более 30 лет), ремонта требуют и 200 детских садов.

— Мы будем строить школы и делать капремонт старых, — пообещал мэр Казани. — Но на это все нужно 2,5 миллиарда рублей! Мы организовали и систему школьного питания, департамент продовольственного питания сделали, чтобы качество еды было одинаковое высокое, а не сосиски из туалетной бумаги.

На безопасность школ выделили дополнительно 200 млн — но нужно более 2 млрд

Казань также ищет возможность разгрузить школы, делая пристром — в 2021 году так разгрузили три школы, еще один пристрой проектируется в школе в Салмачах. Вызов — серьезный, признался мэр, но темп по введению новых школ и пристроек к старым постараются держать. К слову, о жизни в самих школах. На вопрос одной из мам, не страшно ли теперь вести ребенка в школу после известного расстрела детей, Метшин твердо заявил, что детей вести в школу можно — «там безопасно». Но, как выяснилось, все-таки не совсем: нужны новые федеральные стандарты безопасности или дополнительно 2,5 миллиардов рублей.

— Перед началом занятий каждую школу принимает комиссия по безопасности. В этом году из-за известных событий внимание особенное уделили этому. Всего 200 млн дополнительно пошло на усиление безопасности. Не только в школах, но и в других детских учреждениях.

С 2021 года охрана частных предприятий осуществляется за счет республиканского бюджета в школах 1-2 категории, из городского — 3-4 категории (категории зависит от численности учеников — прим. ред.). Однако в Казани ждут единого федерального стандарта безопасности образовательных учреждений — документа, где стандарты безопасности будут улучшены. Так как, чтобы Казани самостоятельно внедрить эти стандарты в школах необходимо найти еще 2,5 млрд рублей:

— Для Казани это непосильная ноша! — честно признался Ильсур Метшин.

Такой же непосильной ношей являлось бы и потенциальный льготный проезд для студентов как в Москве. Метшин извиняющимся тоном только отметил, что населения столицы РФ в 15 раз больше, а бюджет города больше казанского — в 170 раз.

— Мы любим студентов, но никто из нас не волшебник, мы пытаемся распределять городской бюджет на налоги, собранные города. Приходите на сессии с гордуму, попробуем разделить бюджет так, чтобы хватило на всех!

«Нужна стерилация и поиск хозяев»: для решения проблемы бродячих собак нужны поправки к закону

В который уже раз жители города подняли вопрос с бродячими собаками. Язвительные граждане предложили мэру заставить забирать из переполненных приютов собак к себе домой чиновников исполкома — мол, «хоть какая-то от них польза будет». Мэр, который только на днях, в рамках одной из благотворительных программ, забрал бродячего щенка к себе домой, отметил, что заставлять это делать каждого чиновника не будет. Для решения же вопроса, рассказал он, недавно в мэрии встречались с зоозащитниками.

— Есть большое желание сделать Казань городом без бездомных собак. Нынешнее положение никому не нравится — ни зоозащитникам, ни горожанам. Нужен закон об ответственности за содержание собак, сегодня — нет ответственности у владельцев животных! Мы в ближайшее время постараемся соответствующие поправки внести на рассмотрение в Госсовет. Новый закон нацелен на гуманное обращение, речь не об отстреле, а о стерилизации и вакцинации. Но нельзя собак пожизненно в вольерах держать! Это дорого и самим собакам не нравится. Нужна стерилизация и поиск хозяев!

И объявил о своем решении организовать «собачью перепись», посчитать сколько всего собак в городе, в чем исполкому должна помочь Ветеринарная академия.

8,5 млн рублей для 70 IT-стартапов — так Казань пока может поддержать новые проекты

Наконец, мэр Казани рассказал, что с 2 сентября Комитет экономического развития города начал прием заявок для разработчиков ИТ-программ — на получение грантов. Раньше город пытался помогать субсидированием кредитов, но как выяснилось в июне после встречи Ильсура Метшина с бизнесменами, сегодня банки особенно со стартапами «даже не разговаривают».

Город решил помогать новым проектам в сфере IT, программ и разработок, которые могли бы поддержать сферу транспорта, благоустройства городской среды, переработки вторичных отходов и проч. — грантами. Впрочем, в этом году будет всего 20 победителей, каждый из которых получит по 300 тыс. рублей.

Вторая форма поддержки — субсидия на расходы на регистрацию и сертификацию. Ее в размере 50 тыс. рублей получат 50 предпринимателей. Понимая, что число грантополучателей небольшое, а суммы маленькие, Метшин пообещал, что если все сложится удачно, и проекты будут хорошие — суммы будут впоследствии увеличены.

Сергей Афанасьев