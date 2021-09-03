Крашенинников: информация о платности трассы Москва — Казань — Екатеринбург не соответствует действительности

Информация о том, что трасса Москва — Казань — Екатеринбург будет платной, не соответствует действительности, сообщил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



«Трасса будет бесплатная для граждан. Для бюджета это большие затраты. У нас строится очень много платных дорог. Но есть принцип, что платная дорога может строиться только там, где есть бесплатная параллельная. Поэтому, конечно, эта трасса будет бесплатной», — приводит «РИА Новости» слова депутата.

Он отметил, что трасса даст большой доход как стране в целом, так и отдельным субъектам — Свердловской, Челябинской, Тюменской областям.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России дополнительно направит более 53 млрд рублей на финансирование строительства и ремонта дорог. 43 млрд рублей из них пойдут на строительство скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Казань. 42,8 млрд рублей выделят госкомпании «Автодор». Там планируют сдать дорогу к 2024 году. В этот же срок ее продлят от Казани до Екатеринбурга.

Маргарита Головатенко