Путин не исключил проведения Олимпиады-2036 в России

Президент Владимир Путин не исключил возможности подачи заявок на проведение Олимпийских игр в России, в том числе на Дальнем Востоке.



«Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, не будет примесей политического характера, в таком случае не исключаем проведения Олимпиады в России», — приводит слова российского лидера «РИА Новости».

Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее заявлял, что у России есть все необходимые ресурсы для проведения Олимпийских игр в 2036 году. В частности, готовятся заявки от нескольких городов, в их числе — Казань и Санкт-Петербург.



Фото: olympic.org

Министр спорта России Олег Матыцин выражал мнение, что говорить о круге конкретных городов-кандидатов для проведения Олимпиады 2036 года не стоит, так как многие регионы России имеют потенциал. Он отметил, что окончательное решение о возможности страны организовать Олимпийские игры, как и другие крупнейшие соревнования, примет президент России.

Маргарита Головатенко