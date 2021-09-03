В Татарстане на установку камер фиксации нарушений ПДД потратят 139 млн рублей

На установку комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в Татарстане потратят 139,2 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.



Подрядчик должен поставить комплексов фотовидеофиксации, установить их, а еще осуществить интеграцию в Региональную информационную систему ГИБДД МВД по РТ и Автоматизированную систему контроля по РТ. Всего планируется установить 78 камер в срок до 10 декабря текущего года.

Заказчик — ГБУ «Безопасность дорожного движения». Установка камер финансируется из бюджета республики. Подать заявку можно до 10 сентября.

В июне сообщалось, что ГИБДД потратит на закупку комплексов автофиксации нарушений в Татарстане 44 млн рублей.

Маргарита Головатенко