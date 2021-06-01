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ГИБДД потратит на закупку комплексов автофиксации нарушений в Татарстане 44 млн рублей

09:56, 01.06.2021
ГИБДД потратит на закупку комплексов автофиксации нарушений в Татарстане 44 млн рублей
Фото: pixabay.com

ГИБДД потратит 44 млн рублей на поставку автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Такой тендер есть на сайте госзакупок.

Подрядчик должен поставить, установить и наладить работу комплексов, провести интеграцию в ГИБДД МВД по Татарстану и Автоматизированную систему контроля по республике.

Речь идет о комплексах двух типов — первый тип нужен для автоматической фотовидеофиксации фактов нарушений требований дорожных знаков и разметки, второй — для контроля мгновенной скорости.

Камеры первого типа установят в Набережночелнинской агломерации на перекрестке проспектов Московский и Дружбы Народов и проспектов Сююмбике и Автозаводский. Второй тип комплексов фотовидеофиксации поставят в Челны, Нижнекамск, Елабугу и Мамадыш.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане на закупку алкотестеров потратят почти 25 млн рублей.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБюджетОбщество Татарстан
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