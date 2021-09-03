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Врач из Челнов спасла пассажирку самолета Казань — Анталия

08:47, 03.09.2021
Врач из Челнов спасла пассажирку самолета Казань — Анталия
Фото: vk.com/nashtatarstan

Заведующая кардиологическим отделением БСМП Набережных Челнов Эндже Мотыгуллина спасла пассажирку самолета Казань — Анталия, которой стало плохо, сообщается на странице официального сообщества Республики Татарстан в социальной сети «ВКонтакте».

Пассажирка рейса потеряла сознание в салоне самолета, у нее пропал пульс. Врач провела сердечно-легочную реанимацию, и это помогло женщине прийти в себя. Позже ее передали врачам скорой помощи.

Кардиологу от имени министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова вручили благодарность за спасение жизни.

В августе в РКБ Татарстана вылечили от коронавируса 106-летнюю бабушку с 10%-ным поражением легких.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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