Врач из Челнов спасла пассажирку самолета Казань — Анталия

Заведующая кардиологическим отделением БСМП Набережных Челнов Эндже Мотыгуллина спасла пассажирку самолета Казань — Анталия, которой стало плохо, сообщается на странице официального сообщества Республики Татарстан в социальной сети «ВКонтакте».

Пассажирка рейса потеряла сознание в салоне самолета, у нее пропал пульс. Врач провела сердечно-легочную реанимацию, и это помогло женщине прийти в себя. Позже ее передали врачам скорой помощи.

Кардиологу от имени министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова вручили благодарность за спасение жизни.

В августе в РКБ Татарстана вылечили от коронавируса 106-летнюю бабушку с 10%-ным поражением легких.

Маргарита Головатенко