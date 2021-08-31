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В РКБ Татарстана вылечили от коронавируса 106-летнюю бабушку

13:50, 31.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В РКБ Татарстана вылечили от коронавируса 106-летнюю бабушку
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во временном инфекционном госпитале при РКБ Татарстана от коронавируса вылечили 106-летнюю Марию Смелову, сообщает Минздрав РТ.

Бабушка поступила в РКБ 23 августа в тяжелом состоянии. Обследование показало 10%-ное поражение легких. Женщина около недели проходила лечение в госпитале.

Течение коронавируса осложняли сопутствующие заболевания, поэтому оно протекало в среднетяжелой форме, с КТ-1. Пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии и с положительной динамикой, рассказал заместитель руководителя ВИГ РКБ Саяр Сиразетдинов.

Выписали Марию Смелову 29 августа. Ввиду возраста бабушки, сотрудники РКБ доставили ее домой на собственном автомобиле Центра медицины катастроф.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре 2020-го в Татарстане врачи Спасской ЦРБ помогли 75-летней пациентке побороть коронавирус. Она вылечилась, несмотря на 70%-ное поражение легких.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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