В поселке под Казанью строится новая станция водоподготовки — видео
В поселке Васильево под Казанью начали строить новую станцию водоподготовки. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Ее возводят по федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Новое оборудование привезли из Германии.
Новый объект начали строить в мае. Из федерального бюджета на эти цели направили 139 млн рублей. Строительство завершится в ноябре.
В июне стало известно, что на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации в Казани из федерального и республиканского бюджетов выделено 6,3 млрд рублей. Работы уже ведутся.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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