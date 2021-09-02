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В поселке под Казанью строится новая станция водоподготовки — видео

22:43, 02.09.2021 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В поселке под Казанью строится новая станция водоподготовки — видео
Фото: скриншот

В поселке Васильево под Казанью начали строить новую станцию водоподготовки. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ее возводят по федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Новое оборудование привезли из Германии.

Новый объект начали строить в мае. Из федерального бюджета на эти цели направили 139 млн рублей. Строительство завершится в ноябре.

В июне стало известно, что на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации в Казани из федерального и республиканского бюджетов выделено 6,3 млрд рублей. Работы уже ведутся.

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