Российские ватерполисты проиграли на чемпионате мира Греции

На молодежном чемпионате мира по водному поло среди участников до 21 года в Чехии настала пора стыковых матчей. За выход в четвертьфинал российская молодежная сборная боролась с действующим чемпионом мира — командой Греции. Увы, это был самый серьезный соперник из возможных, достаточно сказать, что команде Италии, также выступавшей в группе с россиянами, досталась команда Южной Африки.

Соперники не только номинально действующие чемпионы мира, они привезли в Чехию трех победителей того чемпионата: Гониотакиса, Калогеропулоса и Халвилпулоса. Двое последних сделали в матче с россиянами по дублю и обеспечили преимущество в четыре мяча, благодаря которому Греция в итоге победила — 11:7. Решающее преимущество было достигнуто в первой половине встречи, которую эллины выиграли — 7:3.

Напомним, что руководит молодежной сборной России Евгений Ярощук, главный тренер команды «Синтез-УОР», дебютанта Суперлиги, в составе сборной семь его подопечных по казанскому клубу.



Джаудат Абдуллин