ЖК «Мелодия» в Казани планируют сдать во втором квартале 2022 года

ЖК «Мелодия» в Казани планируют сдать во втором квартале 2022 года. Об этом сообщил руководитель Фонда поддержки дольщиков РТ Иван Новиков.

Он отметил, что дом будет сдан с подземной автостоянкой. На сегодня застройщик дома ООО «ПИК+» признан банкротом. Сейчас сформирован реестр требований участников строительства, федеральным Фондом защиты прав дольщиков проводится оценка стоимости завершения строительства проблемного дома.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

— Ожидаем, что в сентябре состоится заседание наблюдательного совета федерального фонда, на котором будет принято решение о целесообразности завершения строительства дома. Работы в доме возобновятся после передачи прав застройщика Фонду Республики Татарстан по защите прав граждан-участников долевого строительства, — добавил Новиков.

8 апреля 2021 года застройщика ЖК «Мелодия» ООО «ПИК+» признали банкротом. Компания не выполнила обязательств по строительству многоквартирного дома на улице Габишева в Казани. Сдача дома должна была состояться в четвертом квартале 2017 года. В дальнейшем сроки сдачи неоднократно переносились. А порядка 200 участников долевого строительства остались без квартир.



Алексей Нечаев