В Казани начали административное расследование по факту сброса грунта со строительными отходами в Салмачах

В казанском поселке Салмачи обнаружили обводненный карьер, засыпанный грунтом вперемешку со строительным мусором. По данному факту начато административное расследование.

Общая площадь отходов составила 640 кв. метров, объем — 4480 куб. метров, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана. В соцсетях распространилось видео, как мусор на территорию сбросил КАМАЗ. Однако когда экологи проводили осмотр, никакой техники там не было.

Фото: eco.tatarstan.ru

Нарушителя привлекут к ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАп РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления). Сейчас Минэкологии Татарстана ищет собственника земельного участка. Для этого ведомство направило запрос в Управление Росреестра по РТ.

Напомним, в апреле после субботника в поселке Салмачи образовалась большая свалка мусора возле контейнеров. Местные жители пожаловались на нее в соцсети.



Татьяна Демина