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Радий Хабиров поставил задачу «Салавату Юлаеву» выиграть второй Кубок Гагарина

15:57, 02.09.2021
Радий Хабиров поставил задачу «Салавату Юлаеву» выиграть второй Кубок Гагарина
Фото: hcsalavat.ru

На встрече с игроками «Салавата Юлаева» глава Республики Башкортостан Радий Хабиров намекнул хоккеистам, что им пора выиграть второй Кубок Гагарина в истории уфимского клуба.

«Традиционно мы с вами встречаемся перед началом сезона. В этом году он должен быть особенным, потому что у «Салавата Юлаева» двойной юбилей — 60 лет с момента создания клуба и 10 лет, как вы выиграли Кубок Гагарина. Срок довольно большой, поэтому можно уже замахиваться на второй кубок, — приводит слова Хабирова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Также Хабиров заверил, что никаких задолженностей и финансовых трудностей у главной команды Башкортостана в нынешнем сезоне не будет.

«У нас есть абсолютная уверенность в том, что никаких экономических сложностей в этом году «Салават Юлаев» испытывать не будет. Команду должны волновать только собственный настрой и уровень подготовки, остальное за нами», — пообещал глава республики.

«Салават Юлаев» сыграет первый матч сезона завтра, 3 сентября, против «Барыса» в Нур-Султане.

СпортХоккей Башкортостан

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