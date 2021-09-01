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Трутнев: строительство новых городов на Дальнем Востоке пока нецелесообразно

01:34, 01.09.2021
Трутнев: строительство новых городов на Дальнем Востоке пока нецелесообразно
Фото: wikimedia.org (на фото - Владивосток)

Строительство новых городов на Дальнем Востоке пока нецелесообразно. Необходимо привести в порядок уже существующие, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

— Что касается Дальнего Востока, мы все-таки исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой, — заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

По его мнению, строить новый город нужно тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в понедельник заявил, что на Дальнем Востоке может появиться город-миллионник. Ранее с похожей идей выступал министр обороны Сергей Шойгу. Он предложил построить несколько крупных городов в Сибири.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура
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