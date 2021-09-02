Зюганов: первым коммунистом на планете был Иисус Христос

Председатель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов в интервью «Радио КП» заявил, что Иисус Христос был первым коммунистом на планете.

— Первым коммунистом на планете в новом летосчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и Моральный кодекс строителя коммунизма — один в один. Вы просто ахнете… Надо изучать Библию, тогда вы будете много понимать, — сказал он.

Несколько лет назад он говорил подобное. Зюганов заявил, что первым коммунистом на планете был Иисус Христос, а коммунизм зародился еще в те времена, когда люди вместе охотились и делились добычей.



Алексей Нечаев