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Зюганов: первым коммунистом на планете был Иисус Христос

14:15, 02.09.2021
Зюганов: первым коммунистом на планете был Иисус Христос
Фото: vk.com/gennadiy_zyuganov

Председатель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов в интервью «Радио КП» заявил, что Иисус Христос был первым коммунистом на планете.

— Первым коммунистом на планете в новом летосчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и Моральный кодекс строителя коммунизма — один в один. Вы просто ахнете… Надо изучать Библию, тогда вы будете много понимать, — сказал он.

Несколько лет назад он говорил подобное. Зюганов заявил, что первым коммунистом на планете был Иисус Христос, а коммунизм зародился еще в те времена, когда люди вместе охотились и делились добычей.

Алексей Нечаев
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