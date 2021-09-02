Галимова прокомментировала результаты рейтинга социально-экономического развития регионов

На этой неделе Фонд развития гражданского общества представил рейтинг российских регионов-лидеров социально-экономического развития за второй квартал 2021 года.

При составлении рейтинга специалисты анализировали уровень зарплат, прожиточный минимум и другие экономические показатели. С учетом всех показателей Татарстан занял 18-е место.

По словам Галимовой, власти РТ не анализировали подходы, которые рассматривали в Фонде развития. Она подчеркнула, что самым главным индикатором жизни в Татарстане является качество жизни жителей республики и запросы, которые нужно удовлетворять.

В качестве примера руководитель пресс-службы президента привела большое количество новых возведенных социальных объектов — школ, детских садов. По ее словам, жители обращают на это большое внимание.



Фото: realnoevremya.ru

По другим данным, Татарстан смог сохранить пятую строчку в рейтинге социально-экономического развития. Однако авторы исследования отмечают, что социально-экономическое положение 79 из 85 российских регионов по итогам 2020 года ухудшилось. Это связано с пандемией коронавируса и неблагоприятной ситуацией на сырьевых рынках.

Маргарит Головатенко