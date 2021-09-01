В России подорожали сахар и подсолнечное масло

Фото: Максим Платонов (архив)

В России сахар-песок и подсолнечное масло за период с 24 по 30 августа подорожали на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В 34 российских регионах цены на подсолнечное масло выросли на 0,1-2,9%. В 38 субъектах цены не изменились. В 13 субъектах стоимость масла снизилась на 0,1-2,3%.

В 29 субъектах РФ сахар-песок подорожал на 0,1-2,1%. В 37 регионах цены на него остались прежними, еще в 19 снизились на 0,1-2,6%.

Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 0,5%, плодоовощная продукция — в среднем на 0,9%.

За период с 24 по 30 августа в России подорожали: печенье и консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 0,6%), свинина (на 0,5%), масло сливочное и маргарин (на 0,4%), говядина, консервы мясные для детского питания, молоко пастеризованное, творог жирный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,3%).

Ранее — в период с 17 по 23 августа — в России выросли цены на полукопченую и варено-копченую колбасу (+0,9%), сосиски, сардельки и шоколадные конфеты (+0,8%), говядину, свинину, мясные консервы для детского питания (+0,6%).



Татьяна Леухина