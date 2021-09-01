В Москве суд отказал летному отряду «Россия» во взыскании с ПАО «Туполев» 72 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Арбитражный суд Москвы отказал специальному летному отряду (СЛО) «Россия» Управления делами президента РФ во взыскании около 72 миллионов рублей с ПАО «Туполев». Об этом говорится в решении суда.

Спор возник из-за обслуживания принадлежащего СЛО самолета Ту-214 по договору от 31 января 2018 года ценой 305 миллионов рублей. «Туполев» должен был выполнить все работы до декабря 2018 года.

Отряд передал самолет на техобслуживание в 2017 году. В мае 2018 года «Туполев» получил аванс в 244 миллиона рублей, но выполнил часть работ на сумму около 49 миллионов. Остальную часть аванса — более 195 миллионов — в декабре 2019 года предприятие вернуло заказчику.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

СЛО «Россия» считает, что контракт не исполнен в полном объеме, потому что во время разбирательства самолет по-прежнему находится на территории предприятия в разукомплектованном виде. В иске СЛО потребовал возврата 49 миллионов рублей неотработанного аванса, уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, а также штрафа.

Суд счел требования необоснованными. Было установлено, что выполнение работ на сумму 49 миллионов рублей подтверждается подписанным обеими сторонами актом. Также в ходе судебного разбирательства выяснилось, что заказчик сам нарушил условия договора и перечислил аванс с задержкой на два месяца.

Кроме того, истец требовал демонтировать с самолета на время техобслуживания ряд блоков для установки их на другой свой Ту-214. Без этих блоков исполнитель не мог завершить работу, но его письма с просьбой вернуть оборудование заказчик проигнорировал. В итоге суд полностью отклонил исковые требования, передает «РИА Новости».

В феврале текущего года Минобороны России подало иск о взыскании с ПАО «Туполев» 5,5 млрд рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 26 декабря 2016 года. Информация об иске содержится в недавно опубликованном ежеквартальном отчете ПАО «Туполев». «Реальное время» разбиралось в подробностях.

