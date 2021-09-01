Певец из Зеленодольска впервые выступил с концертом в США

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Зеленодольский певец Данил Буранов в составе музыкальной группы Leonid & Friends впервые выступил в США. Коллектив дал концерт в городе Александрии, штат Виргиния.

— Это сравнительно небольшой городок. Да и концертная площадка была маленькая — на 800 мест. Объясню, почему маленькая — впереди нас ждут залы на 3000 мест, — рассказал о гастрольном туре Буранов.

Певец — полуфиналист проекта «Голос». В группу Leonid & Friends он попал после индивидуального прослушивания, сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Группа, в составе которой гастролирует Буранов, играет американскую музыку 1970—80-х гг. Всего они планируют до декабря дать 47 концертов в США.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Зеленодольский певец говорит, что ему нравится американская публика. По его словам, она более эмоциональная. «Вот история: мы выходим на сцену, еще не спели ни одной песни, а зрители уже ревут от восторга, причем так искренне, как будто давно знают и любят каждого из нас», — поделился впечатлениями Буранов.

Напомним, в 2019-м Данил Буранов получил специальный приз от РЖД в финале конкурса «Новая волна». Состязание молодых исполнителей проходило в Сочи с 24 по 29 августа.

Два года назад «Реальное время» публиковало интервью с Бурановым, в котором исполнитель рассказал о том, почему не любит современную российскую поп-музыку, и признался, что из представителей татарстанской эстрады знает только Элвина Грея, которого даже не слушал.

Татьяна Демина