Певец из Зеленодольска выиграл специальный приз РЖД на «Новой волне»

25-летний певец из Зеленодольска, Данил Буранов, получил специальный приз от РЖД в финале конкурса «Новая волна». Состязание молодых исполнителей проходило в Сочи с 24 по 29 августа.

В финал конкурса вышли 13 участников из 11 стран. По два — из России и Украины. Победительницей стала албанская певица, Инис Незири. Второе место — у команды из России — «Давинчи», сообщает «Российская газета».

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с Данилом, в котором татарстанский исполнитель рассказал о том, почему не любит современную российскую поп-музыку, и признался, что из татарстанской эстрады знает только Элвина Грея, которого даже не слушал.

