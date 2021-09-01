Новым генеральным консулом Казахстана в Казани станет Ерлан Искаков

Новым генеральным консулом Казахстана в Казани станет Ерлан Искаков. Он сменит Жанболата Мурзалина, который занимал этот пост с 2019 года.

Искакова сегодня представили президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Он пожелал ему успехов на должности главы Генерального консульства Казахстана в Казани.

Мурзалину Минниханов выразил благодарность за большой вклад в укрепление сотрудничества Татарстана и Казахстана и вручил ему медаль в честь 100-летия ТАССР, сообщает пресс-служба президента республики.

Напомним, 17 июля умер первый генеральный консул Казахстана в Казани Асхат Нускабай. Он был назначен на пост в ноябре 2012 года. Президент Татарстана вручал ему награду республики — медаль «За доблестный труд».



Татьяна Демина