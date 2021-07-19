Умер первый генконсул Казахстана в Казани Асхат Нускабай

В субботу, 17 июля, ушел из жизни первый генеральный консул Казахстана в Казани Асхат Нускабай. Об этом сообщило генконсульство республики в столице РТ.

Он был назначен на пост генконсула в ноябре 2012 года. Президент Татарстана Рустам Минниханов вручал ему награду республики — медаль «За доблестный труд».

Благодаря ему за самые малые сроки удалось построить тесные и эффективные взаимоотношения между Казахстаном и Татарстаном. В 2017 году он продолжил работу в Санкт-Петербурге в качестве заместителя генерального секретаря совета межпарламентской ассамблеи СНГ — полномочным представителем Парламента Казахстана. Нускабая на этом посту сменил Еркин Тукумов.

