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В Казани закрылся аквапарк «Барионикс»

12:46, 01.09.2021
В Казани закрылся аквапарк «Барионикс»
Фото: vk.com/baryonix

В Казани закрылся аквапарк «Барионикс». Об этом сообщается в группе аквапарка в соцсети.

Сообщается, что аквапарк прекращает работу в связи с истечением срока аренды.

«С огромным сожалением вынуждены сообщить, что в связи с истечением срока аренды оператор аквапарка BARYONIX ООО «Клуб» прекращает работу с 1 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

Владельцам абонементов, которые не успели использовать свои посещения, обещают вернуть деньги в соответствии с договором.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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