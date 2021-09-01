В Казани закрылся аквапарк «Барионикс»
В Казани закрылся аквапарк «Барионикс». Об этом сообщается в группе аквапарка в соцсети.
Сообщается, что аквапарк прекращает работу в связи с истечением срока аренды.
«С огромным сожалением вынуждены сообщить, что в связи с истечением срока аренды оператор аквапарка BARYONIX ООО «Клуб» прекращает работу с 1 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.
Владельцам абонементов, которые не успели использовать свои посещения, обещают вернуть деньги в соответствии с договором.
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