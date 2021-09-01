Путин: население России сейчас могло бы составлять 500 млн человек

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во время поездки на Дальний Восток заявил, что, согласно некоторым оценкам, население страны могло бы достигнуть 500 млн человек.



Причина недостижения такого показателя — два распада страны в ХХ веке, произошедшие после революции 1917 года и при развале СССР, отметил он.

«Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек», — приводит слова Путина RT.

Фото: kremlin.ru

1 сентября российский лидер прибыл во Владивосток. Там он проведет совещание по развитию Дальневосточного федерального округа и примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума.

Маргарита Головатенко