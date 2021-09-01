В Казани со 2 сентября ограничат движение транспорта и пешеходов по ул.Чехова

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в этом месяце временно ограничат движение транспорта и пешеходов по автодороге по улице Чехова. Это связано с проведением работ по перекладке теплосетей.

Со 2 сентября по улице Чехова ограничение движения введут на участке от улицы Лесгафта до улицы Достоевского. Оно будет действовать до 11 сентября, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в Казани до 29 июля 2022 года частично ограничили движение транспорта по проезжей части на улице Северо-Западной. Это связано с проведением строительных работ.

Татьяна Демина