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В Казани со 2 сентября ограничат движение транспорта и пешеходов по ул.Чехова

10:32, 01.09.2021
В Казани со 2 сентября ограничат движение транспорта и пешеходов по ул.Чехова
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в этом месяце временно ограничат движение транспорта и пешеходов по автодороге по улице Чехова. Это связано с проведением работ по перекладке теплосетей.

Со 2 сентября по улице Чехова ограничение движения введут на участке от улицы Лесгафта до улицы Достоевского. Оно будет действовать до 11 сентября, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в Казани до 29 июля 2022 года частично ограничили движение транспорта по проезжей части на улице Северо-Западной. Это связано с проведением строительных работ.

Татьяна Демина
ОбществоАвто Татарстан
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