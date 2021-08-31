В Казани до конца июля 2022 года ограничено движение транспорта на ул. Северо-Западной

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани до 29 июля 2022 года частично ограничили движение транспорта по проезжей части на улице Северо-Западной. Это связано с проведением строительных работ.

Движение ограничено на участке по улице Северо-Западной, возле дома №14, сообщается на сайте мэрии Казани. Ранее оно действовало с 13 ноября 2020 года до сегодняшнего дня.

Напомним, в Казани на участке проспекта Альберта Камалеева возле дома №157а по улице Аделя Кутуя до 15 сентября закрыто движение. Это связано с работами по устройству сетей наружного освещения и связи.

Татьяна Демина