В казанской гимназии №175 началась школьная линейка
В казанской гимназии №175, где 11 мая была открыта стрельба и погибли дети, началась школьная линейка.
В память о жертвах трагедии ученики и их родители запустили в небо белые воздушные шары, видео публикует Mash Iptash.
На линейку пришел и тот, кто встал на пути у стрелка первым, — Мулланур Мустафин. Он рассказал, что если здоровье позволит, то он вернется на работу в школу.
Подробно о новом облике школы к новому учебному году читайте в материале «Реального времени».
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