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В казанской гимназии №175 началась школьная линейка

09:17, 01.09.2021
В казанской гимназии №175 началась школьная линейка
Фото: кадр видео

В казанской гимназии №175, где 11 мая была открыта стрельба и погибли дети, началась школьная линейка.

В память о жертвах трагедии ученики и их родители запустили в небо белые воздушные шары, видео публикует Mash Iptash.

На линейку пришел и тот, кто встал на пути у стрелка первым, — Мулланур Мустафин. Он рассказал, что если здоровье позволит, то он вернется на работу в школу.

Подробно о новом облике школы к новому учебному году читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан
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