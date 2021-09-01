В Госдуме предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров

В Госдуме предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

В обращении он отметил, что одинокий пенсионер, потерявший супруга, чувствует психологическую нагрузку. При этом ощутимо снижаются финансовые возможности.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет», — приводит текст обращения RT.

По мнению парламентария, введение подобных мер могло бы стать значительной мерой поддержки и помочь пенсионером адаптироваться к новым условиям жизни.

Ранее указ о единовременной выплате пенсионерам подписал президент России Владимир Путин. Пособие выдают на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле. Гражданам не нужно подавать заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты.

Ольга Плешкова