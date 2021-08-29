Великобритания объявила о завершении эвакуации из Афганистана

Фото: Максим Платонов

Операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула завершает Великобритания. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Около 15 тысяч британских граждан, афганских сотрудников и других лиц, находившихся в опасности, были эвакуированы из Кабула с начала операции, — заявил посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу.

Министерство обороны РФ эвакуировало из Афганистана более 360 его граждан, которые имеют также российские паспорта. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Алексей Нечаев