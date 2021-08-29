Великобритания объявила о завершении эвакуации из Афганистана
Операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула завершает Великобритания. Об этом сообщает «РИА Новости».
— Около 15 тысяч британских граждан, афганских сотрудников и других лиц, находившихся в опасности, были эвакуированы из Кабула с начала операции, — заявил посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу.
Министерство обороны РФ эвакуировало из Афганистана более 360 его граждан, которые имеют также российские паспорта. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
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