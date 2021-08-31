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В России запретили госзакупки импортных ноутбуков, планшетов, компьютеров и серверов

20:59, 31.08.2021
В России запретили госзакупки импортных ноутбуков, планшетов, компьютеров и серверов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство по предложению Минпромторга запретило госзакупки некоторых видов импортной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет коснулся импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции.

В отношении остальной электроники и медицинской техники госзаказчиков обязуют применять правило «второй лишний». Согласно ему, заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику. Правило коснется коммуникационного оборудования, охранно-пожарных сигнализации, звуковой аппаратуры, мониторов, навигационной и измерительной аппаратуры, томографов, рентген-аппаратов, эндоскопических комплексов, электрокардиографов и прочей электроники.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологии
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