В России запретили госзакупки импортных ноутбуков, планшетов, компьютеров и серверов
Правительство по предложению Минпромторга запретило госзакупки некоторых видов импортной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Запрет коснулся импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции.
В отношении остальной электроники и медицинской техники госзаказчиков обязуют применять правило «второй лишний». Согласно ему, заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику. Правило коснется коммуникационного оборудования, охранно-пожарных сигнализации, звуковой аппаратуры, мониторов, навигационной и измерительной аппаратуры, томографов, рентген-аппаратов, эндоскопических комплексов, электрокардиографов и прочей электроники.
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