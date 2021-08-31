В Ульяновске 100 тысячам местных жителей угрожает оползень

Около 100 тыс. жителей Ульяновска находятся под угрозой из-за оползня, который приближается к жилым домам. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Русских на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— У нас правая часть города, правый берег (реки Волги, — прим. ред.) потихонечку сползает. И сейчас под угрозой порядка 100 тыс. населения правого берега, потому что оползни практически подошли уже к домам, — сказал он.

Отмечается, что пути подхода к решению этой проблемы намечены. «Укрепляем береговую линию, укрепляем оползневую зону и водоотведение наверху», — добавил врио губернатора.

В начале августа в селе Печищи Верхнеуслонского района Татарстана произошел оползень. Грунт сошел с части склона оврага с верхней улицы 1 Мая на улицу Заречье. Это произошло из-за прорыва водопроводной трубы диаметром 25 мм и возникшего из-за этого подмыва и переувлажнения склона оврага.

Алексей Нечаев