В Татарстане произошел оползень из-за прорыва водопроводной трубы

Фото: ГУ МЧС РФ ПО РТ

В селе Печищи Верхнеуслонского района Татарстана сегодня днем произошел оползень. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Грунт сошел с части склона оврага с верхней улицы 1 Мая на улицу Заречье. Это произошло из-за прорыва водопроводной трубы диаметром 25 мм и возникшего из-за этого подмыва и переувлажнения склона оврага.

Фото: ГУ МЧС РФ ПО РТ

В результате происшествия никто не пострадал.

Остается угроза обвала земли на участок дома по ул. Заречье д. 31. Расстояние до дома составляет 15 метров. В доме прописано восемь человек, проживают шестеро, из которых двое — дети. Жителей временно разместили в Верхнем Услоне.

Фото: ГУ МЧС РФ ПО РТ

С помощью тяжелой техники провели очистку русла реки Гремячки от обрушившегося грунта. Это сделано для того, чтобы избежать затопления частных домой.

Ольга Плешкова