Россия лидирует в своей группе молодежного чемпионата мира по водному поло

В Чехии подходит к концу групповой этап первенства мира по водному поло для спортсменов не старше 21 года. Сборная России сыграла уже три матча, выиграв два из них и один сведя к ничьей.

Сегодня россияне разошлись миром с одним из фаворитов турнира — командой Италии — 9:9. После двух периодов наша команда вела со счетом 6:3, но третий период соперники выиграли всухую, забив четыре гола и выйдя вперед — 7:6. Однако россияне продемонстрировали характер, выиграв заключительный период и завершив встречу вничью.

Ранее россияне разгромили Узбекистан — 38:1, и переиграли команду Аргентины — 12:5. Впереди встреча со сборной Хорватии, которой руководит Юре Марелья, в недавнем прошлом ватерполист «Синтеза». Необходимо отметить, что нынешний состав молодежной сборной создан на основе игроков «Синтез-УОР»: Влад Сергеев, Артем Андриянов, Егор Васильев, Даниил Иванов, Аскар Махиянов, Замир Мирзиев и Аскар Яруллин, а тренирует команду наставник второй команды Казани Евгений Ярощук.



Джаудат Абдуллин