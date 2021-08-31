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ХК «Нефтехимик» сможет заполнить арену на 70%

12:52, 31.08.2021
ХК «Нефтехимик» сможет заполнить арену на 70%
Фото: hcnh.ru

ХК «Нефтехимик» сможет заполнить «Нефтехим Арену» на 70%, об этом сообщается в telegram-канале клуба.

«Нам разрешено собрать 70% вместимости «Нефтехим Арены»! Ждем всех вас на трибунах!» — сказано в сообщении.

Напомним, сезон стартует 2 сентября. Нижнекамская команда сразится с пекинским «Куньлунем РС».

Об итогах предсезонного периода ХК «Нефтехимик» — читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан
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