ХК «Нефтехимик» сможет заполнить арену на 70%
ХК «Нефтехимик» сможет заполнить «Нефтехим Арену» на 70%, об этом сообщается в telegram-канале клуба.
«Нам разрешено собрать 70% вместимости «Нефтехим Арены»! Ждем всех вас на трибунах!» — сказано в сообщении.
Напомним, сезон стартует 2 сентября. Нижнекамская команда сразится с пекинским «Куньлунем РС».
Об итогах предсезонного периода ХК «Нефтехимик» — читайте в материале «Реального времени».
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