Денис Макаров объяснил переход из «Рубина» в «Динамо»

Денис Макаров в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о причинах ухода из «Рубина» в «Динамо». Переход из одной футбольной команды в другую он объяснил «новыми высокими задачами».



«С «Рубином» целью было выйти в еврокубки, и мы это сделали. А теперь — новые высокие задачи», — сказал Макаров.

По словам футболиста, ему захотелось «выйти из зоны комфорта»: «Полтора года в «Рубине» мне было хорошо. Сильная команда, хороший тренерский штаб, идеальный город. Наверняка Леонид Викторович мог еще многое дать для моего развития, как это и было раньше. Но считаю, что сейчас все равно надо было делать шаг вперед, чтобы стать сильнее. Сандро Шварц научит чему-то новому».

Касательно предложений от других клубов Макаров сообщил, что конкретное предложение было лишь от «Динамо». Макаров отозвался и об обсуждении более высокой зарплаты на новом месте.

— Перешел в «Динамо» по другим причинам. Мне нужен был новый вызов, и в этом клубе я его получил. А тем, кто делает акцент на деньгах, предлагаю: займитесь лучше собой, чем обсуждать чужую карьеру и чужие зарплаты.

В августе Макаров объяснял переход в «Динамо» целью попадания в сборную. Тогда игрок выражал желание помогать национальной команде достигать поставленных задач.

Маргарита Головатенко