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У фабрики мороженого «Славица» сменился руководитель

11:45, 31.08.2021
У фабрики мороженого «Славица» сменился руководитель
Фото: скриншот видео youtube.com

У фабрики мороженого «Славица» из Набережных Челнов сменился руководитель.

Так, должность генерального директора заняла Гульзира Нейман. До этого пост занимал Вадим Сулаков.

Согласно данным СБИС, по объему выручки компания занимает 935-е место по Татарстану и 21-е место в категории «Молочная продукция». В 2020 году объем выручки оценивался в 691,7 млн рублей, прибыль — 41,6 млн рублей.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля Татарстан
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