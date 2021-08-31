Правительство России запустило официальный telegram-канал
Правительство России запустило официальный telegram-канал. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
На канале будет появляться информация о ключевых решениях, принимаемых кабмином, будут размещаться отчеты о значимых мероприятиях и рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.
«В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров», — отметил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым