Правительство России запустило официальный telegram-канал

Правительство России запустило официальный telegram-канал. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

На канале будет появляться информация о ключевых решениях, принимаемых кабмином, будут размещаться отчеты о значимых мероприятиях и рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.

«В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров», — отметил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Ольга Плешкова