В общественном транспорте Казани с 1 сентября можно оплатить проезд со скидкой по карте «Мир»

В Казани с 1 сентября при оплате проезда в общественном транспорте картой «Мир» любого банка пассажирам будет предоставляться скидка 6 рублей, сообщает пресс-служба НСПК.



Проехать по сниженной стоимости можно будет в трамвае, троллейбусе и автобусе. Такая акция продлится до 31 декабря. Стоимость проезда спишется с карты сразу за минусом 6 рублей.

По числу выпущенных карт «Мир» Татарстан входит в топ-10 регионов. На сегодняшний день их выдано более 2,5 миллиона. У жителей Казани общественный транспорт — одна из самых востребованных категорий оплат такой картой. За первые полгода проезд национальными платежными картами в городе оплатили более миллиона раз.

Фото: realnoevremya.ru

Как сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Казани Марат Хисамутдинов, банковскими картами при оплате проезда пользуются 35% казанцев, еще 50% пользуются транспортной картой.

Маргарита Головатенко