Компания «Деловые линии» пожаловались в ФАС на фирму из Челнов с похожим фирменным наименованием

Компания «Деловые линии» направила в Федеральную антимонопольную службу жалобу на ООО «Деловые линии 16» из Набережных Челнов. Поводом послужило использование челнинским «двойником» фирменного наименования схожего до степени смешения с тем, что имеется у заявителя.

«Деловые линии» считают, что фирма из Набережных Чел6нов нарушает российский закон «О защите конкуренции». Заявитель был внесен в ЕГРЮЛ и занимается организацией перевозок грузов различными видами транспорта с 2002 года. В то же время «Деловые линии 16» были зарегистрированы в ЕГРЮЛ лишь 10 июля 2019 года.

Фото: pr.dellin.ru

«Деловые линии» также указали, что является правообладателем исключительных прав на изобразительный товарный знак по свидетельству от 21 сентября 2011 года — раньше, чем появился их челнинский «двойник».

«Следует отметить, что ООО «Деловые линии 16» благодаря незаконным действиям имеет возможность не вкладывать материальные ресурсы в разработку собственного наименования и пользуется результатами деятельности Заявителя», — говорится в сообщении на сайте ФАС. Дело рассмотрят 22 сентября.

Татьяна Демина