В Казани летом уменьшилась загруженность дорог по сравнению с весной

Летом по сравнению с весной в 2021 года уровень пробок в Казани уменьшился на 1,1 балла. Этот показатель является средним по 15 городам-миллионерам в России, таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».



С середины мая по середину июля пробок стало меньше всего в Новосибирске (уменьшились на 1,94 балла), Перми (-1,54), Самаре (-1,23), Челябинске (1,14) и Москве (1,12). Казань оказалась на шестом месте.

По прогнозам, загруженность дорог в конце лета и начале сентября не будет отличаться. Рекордов не стоит ждать и 1 сентября.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко