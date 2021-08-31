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В Казани летом уменьшилась загруженность дорог по сравнению с весной

10:50, 31.08.2021 1
В Казани летом уменьшилась загруженность дорог по сравнению с весной
Фото: pxhere.com

Летом по сравнению с весной в 2021 года уровень пробок в Казани уменьшился на 1,1 балла. Этот показатель является средним по 15 городам-миллионерам в России, таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

С середины мая по середину июля пробок стало меньше всего в Новосибирске (уменьшились на 1,94 балла), Перми (-1,54), Самаре (-1,23), Челябинске (1,14) и Москве (1,12). Казань оказалась на шестом месте.

По прогнозам, загруженность дорог в конце лета и начале сентября не будет отличаться. Рекордов не стоит ждать и 1 сентября.

Фото: realnoevremya.ru

В ассоциации АТП Татарстана обратились к пассажирам 90-го маршрута автобуса. Жителям Куюков посоветовали пораньше выходить на остановку. Перевозчик с приходом осени прогнозирует вновь появление проблемной ситуации на дороге.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:12
    конечно надо строить детсады и школы, поликлиники и больнички вместо вылетных магистралей
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