Жителям Куюков посоветовали пораньше выходить к автобусной остановке

В ассоциации АТП Татарстана обратились к пассажирам 90 маршрута автобуса. Жителям Куюков посоветовали пораньше выходить на остановку.

Перевозчик с приходом осени прогнозирует вновь появление проблемной ситуации на дороге. Ранее пассажиры просили пустить автобусы большой вместимости.

«Сейчас на маршруте №90 работают 8 автобусов большой вместимости. Интервал движения составляет 16 минут, в обеденное время 25—30 минут, время рейса составляет 1 час 30 минут. При этом скорость движения автобуса зависит от ситуации на дороге. Согласно анализу и проведенному мониторингу, осенью осложняется ситуация на дороге. Пробка от поселка «Куюки» может начать образовываться уже с 7 часов утра. Просим пассажиров планировать время и выходить на остановку общественного транспорта заранее», — сказал председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Обычно затор на дороге возникает от поселка Куюки от остановочного пункта «ЖК «Светлый» до поворота. В зависимости от погоды там могут произойти отклонения от расписания маршрута на 20—30 мин. Также пробки возникают от остановочного пункта «Айк» до мечети. Вечером пробки образуются с 17.00 в сторону поселка Куюки от остановочного пункта «ул. Комиссара Габишева» до остановочного пункта «Овражная». Из-за этого расписание может отклониться на 20—30 минут.

Ранее жители Куюков пожаловались на работу автобуса №90.

Ольга Плешкова