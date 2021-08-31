Начальник архива исполкома Тюлячей отказалась от теста на алкоголь

Штрафом в 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на 1,5 года наказали суды двух инстанций главного архивариуса Тюлячинского исполкома Ралию Гарифуллину. Как выяснило «Реальное время», в прокуратуру ушло представление для проверки действий этой дамы на предмет состава преступления.



Согласно вступившему в силу решению мирового суда, в майские праздники Гарифуллину за рулем Renault остановили на дороге, зафиксировали признаки опьянения и предложили пройти проверку на алкоголь. Женщина отказалась.

На чиновницу составили протоколы об отказе от освидетельствования, об отстранении от управления транспортом и задержании иномарки Renault, а позже направили эти материалы в мировой суд Тюлячинского района.

Обвиняемая в правонарушении заявила ходатайство о передаче ее дела в Москву, «по месту жительства». Она утверждала, что постоянно зарегистрирована именно в столице, и даже прилагала к ходатайству копию свидетельства о регистрации от 13 января 2021 года, выданную в ОМВД по району Северное Тушино Москвы за подписью начальника отдела по вопросам миграции.

Суд направил соответствующие запросы и получил информацию — сотрудница Тюлячинского исполкома имеет регистрацию только в Тюлячах. Иной информации в базах МВД нет.

В итоге в июле мировой суд Тюлячей признал Гарифуллину виновной в правонарушении по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Кроме того, мировой судья Тимур Салихов направил представление в адрес прокурора района, в котором указал — в суд была направлена неподтвержденная копия свидетельства о регистрации в Москве. Он попросил проверить подлинность и правомерность выдачи данного документа — для подтверждения или опровержения факта предоставления в суд подложного документа.

Чиновница оспорила решение о лишении прав, настаивая, что правонарушение не совершала. 24 августа Тюлячинский райсуд в апелляции признал ее правонарушение доказанным, а претензии к процедуре привлечения к ответственности необоснованными.

В заседании посредством видео-конференц-связи участвовала московский адвокат обвиняемой и лично присутствовал начальник отдела ГИБДД Тюлячинского района. Он просил суд оставить постановление о наказании в силе, указывая, что после остановки его подчиненными женщина сама призналась, что управляла авто в нетрезвом состоянии.