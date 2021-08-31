В реке под Уфой выявлено превышение ПДК загрязняющих веществ

В пригороде Уфы произошел мор рыбы в реке Шунгуровка, Минэкологии республики выявило превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

«27 августа специалисты лаборатории Управления государственного аналитического контроля в пробах воды зафиксировали отсутствие кислорода в воде, превышение по сульфатам в 4 раза, по хлоридам в 3 раза и незначительные превышения ПДК по некоторым органическим соединениям», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в пробах от 29 августа превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено.

Сейчас ведомство выясняет источник загрязнения.

Ранее в Казани на озере Нижний Кабан вода поменяла цвет. В Минэкологии РТ сообщили, что прокомментируют это сегодня.



Ольга Плешкова