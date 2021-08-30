В Казани на озере Нижний Кабан вода поменяла цвет
В Казани на озере Нижний Кабан вода поменяла цвет. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».
На фото можно увидеть, что цвет стал молочным. «Реальное время» направило запрос в Минэкологии РТ. В ведомстве сообщили, что завтра будет дан комментарий по этому вопросу.
В июне в Казани за Кировской дамбой вода поменяла цвет. Фото с места события опубликовали в популярной группе в социальной сети.
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